GRIFO, ALLARME ROSSO

Il Perugia torna da Bolzano con zero punti e una difesa decimata per la sfida di sabato prossimo con la Reggina. Continua a balbettare il cammino del Grifo di Castori lontano dal Curi, nel girone di ritorno salgono a quattro su cinque i ko fuori casa. Non basta una ripresa a buoni livelli per fermare il Sudtirol, squadra che abbina l’entusiasmo di una stagione fantastica alla fisicità dei suoi giocatori e a tratti anche a un gioco gradevole. Il Perugia paga un avvio sottotono e un paio di episodi sfavorevoli. Ma alla fine il Sudtirol merita la vittoria per le occasioni create nel corso dei 96 minuti di gioco. Certo, quando la squadra di Bisoli può dilagare (nel primo tempo) il Grifo tiene botta, quando invece c’è equilibrio in campo arriva la sconfitta.

La prima parte di gara dei biancorossi non è di livello, e De Col, Odogwu e Mazzocchi creano occasioni su occasioni, colpiscono un palo e alla fine passano con una rete da applausi di Mazzocchi che aveva fatto male al Grifo anche all’andata.

Il Perugia, invece, non riesce a rendersi pericoloso mai, ma trova il pareggio grazie al rigore conquistato da Olivieri, calciato da Casasola.

Nella ripresa il Perugia rientra meglio, c’è equilibrio, spezzato dai cambi e da un calcio d’angolo (l’ennesimo calciato dal Sudtirol) che si rivela fatale, con la traversa sfortunata di Curado che agevola la rete di Curto. Luperini avrebbe potuto pareggiare, ma lui svirgola e inoltre arriva il salvataggio sulla linea da parte di Masiello.

Il Perugia dopo il derby ha conquistato appena un punto i tre partite. Poco, ma non si può trascurare l’elemento emergenza che ha caratterizzato le ultime tre gare, soprattutto in attacco, con l’assenza di Di Serio che si sta rivelando più pesante di quanto si potesse pensare. Il Grifo tiene una distanza minima di sicurezza dalla zona play out, un punto, ma sotto nessuno molla e la gara con la Reggina diventa fondamentale per il cammino dei biancorossi.

La gara. Castori ripropone Sgarbi in difesa, sulla destra torna Casasola, con Iannoni confermato ma in mediana. In avanti, c’è Di Carmine dal primo minuto con Olivieri. Trequarti a Kouan, al rientro dopo la squalifica. Sorpresa in casa Sudtirol, con Mazzocchi dal primo minuto. Ritmi alti, intensi, con duelli fisici e con la squadra di casa che parte meglio del Perugia. Al 7’ Sudtirol vicino al gol: traversone di De Col, Odogwu di testa colpisce il palo. Il Perugia replica con un "tiraccio" di Iannoni (13’). Al 22’ è ancora la squadra di casa, con Mazzocchi che fa le prove generali del gol: ancora De Col dalla destra, l’attaccante di testa sfiora il palo. Al 25’ il meritato vantaggio con Mazzocchi che da fuori area pesca il jolly con un velenoso sinistro. Al 33’, cross di Casasola, ma Olivieri la sfiora soltanto. Il Grifo non si vede, ma al 42’ la svolta con Celli che fa fallo su Olivieri, Paterna indica il dischetto, il Var conferma. Casasola allo scadere di tempo fa 1-1. Il Perugia nella ripresa entra meglio, anche se le occasioni sono più per il Sudtirol con Zaro di testa (4’) e Rover (13’). Castori al 23’ cambia e rinforza la mediana: fuori Olivieri e Kouan, dentro Capezzi e Luperini. Neppure il tempo di capire se la scelta è giusta che il Sudtirol passa: corner di Fiordilino, Curado colpisce di testa, traiettoria all’indietro e palla che sbatte sulla traversa, e diventa un assist per Curto che fa 2-1 (28’).Il Sudtirol fa anche il terzo ma viene annullato, al 42’ invece il Perugia va vicino al 2-2 con Luperini che non calcia bene, salva Masiello sulla riga. Al 48’ al danno la beffa, il "rosso" a Rosi.

Francesca Mencacci