Grifo, al via le mosse per la stagione Si decidono ruoli e date per il ritiro

di Francesca Mencacci

Il Perugia è tra color che son sospesi, ma il progetto sportivo non può più attendere. E allora a Pian di Massiano a partire da oggi si parlerà di calcio, di squadra, dirigenti e allenatore. Il presidente Santopadre, che è sempre pronto a valutare offerte (qualche sondaggio c’è stato e anche qualche approfondimento) inizierà a prendere in mano la situazione. Perché offerte o non offerte, il tempo dell’attesa è scaduto. Eventuali valutazioni societarie si potranno fare dopo aver programmato la prossima stagione. In attesa di capire quello che sarà il campionato, il Perugia programma la ripartenza con i giocatori che sono attualmente in organico. Il club di Santopadre allo stato attuale conta diciannove giocatori sotto contratto che intanto partiranno per il ritiro in attesa che venga tracciata la strada. Già il prossimo appuntamento con il consiglio federale il 7 luglio darà un orientamento più chiaro su quello che sarà il campionato di competenza del Grifo.

Tra i pali, il Perugia ha sotto contratto Furlan, Abibi e anche Moro che torna dal prestito in serie C. Capitolo difensori: ad oggi il Perugia può contare su Angella, Curado, Sgarbi, Dell’Orco (che però è fuori per infortunio e dovrebbe rientrare tra un mese circa) e i giovani Angori e Righetti. Sulle fasce, sotto contratto anche Lisi che avrebbe fatto intendere di non avere problemi a restare anche in serie C, e Cancellieri per il quale il Perugia aveva un obbligo di riscatto. Per quanto riguarda il centrocampo, invece, ci sono Santoro, Kouan, Bartolomei, Luperini, mentre Iannoni è in biancorosso con un prestito biennale che la Salernitana vorrebbe interrompere nel caso in cui il Perugia dovesse militare nel campionato di serie C. In attacco, invece, attualmente sotto contratto ci sono Giuseppe Di Serio, Ryder Matos e Michele Vano al rientro dal prestito. Il Perugia, in caso di C, dovrà privarsi di parecchi di questi giocatori, soprattutto per il monte ingaggi. Intanto sarà questo il gruppo che ripartirà. Nelle prossime ore dalla società biancorossa ci si attende una comunicazione per quando ci sarà il raduno (che dovrà avvenire al massimo a metà della prossima settimana), ma ancora prima chi sarà chiamato a guidare il gruppo. Santopadre avrebbe individuato un allenatore pronto a sposare entrambi i progetti. Al momento il nome più caldo è quello che porta a Francesco Baldini, un anno fa a Vicenza. Mentre nel ruolo di diesse dovrebbe esserci, comunque, Jacopo Giugliarelli. Intanto i primi rumors di calciomercato: al Perugia è stato accostato Roberto Ogunseye. Secondo tuttoc sull’attaccante del Modena, ex Foggia ci sarebbero anche Arezzo e il Cluj di Mandorlini. In uscita, invece, lo Spezia avrebbe messo gli occhi su Kouan: una scelta di Alvini?