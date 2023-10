Grifo al quarto posto. Oggi c’è Pescara-Torres

PERUGIA - In vista del prossimo, che prende il via oggi, quello che si è chiuso con il posticipo del lunedì è stato un turno positivo sotto molti punti di vista per il Perugia che, oltre ad aver ottenuto i tre punti ad Alessandria contro la Juventus Next Gen, ha approfittato anche dei passi falsi o dei mezzi passi falsi delle dirette avversarie per accorciare la classifica. Nel posticipo del lunedì la Carrarese è finita ko (1-0) a Sestri Levante ed ha così perso il quarto posto, proprio in favore del Grifo. Ora i biancorossi, a quota 17, sono a -3 dalla coppia formata da Cesena e Pescara, e a – 6 dalla capolista Torres che, contro il Pontedera, ha rimediato il secondo pareggio consecutivo. E oggi mercoledì, nell’anticipo del decimo turno di campionato, andrà in scena il big match tra Pescara e Torres, mentre il Cesena si reca in casa di un’Entella rigenerata. Una grande occasione in vista del match di domani.