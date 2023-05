Grifo al Curi, notte-verità contro il Cagliari Castori: "Dobbiamo vincere a tutti i costi"

di Francesca Mencacci

C’è una sola strada per continuare a sperare nella salvezza. E la indica Fabrizio Castori: "Dobbiamo vincere a tutti i costi. C’è poco da girarci intorno". Poco spazio all’avversario: in questo momento della stagione, con tre gare da giocare e in questa situazione (il Perugia è terzultimo, a due punti dai play out e dalla salvezza diretta), il Grifo non può fare calcoli e distinzioni. "Non ci possiamo permettere alcun timore reverenziale, dobbiamo gettare il cuore oltre l’ostacolo, senza guardare in faccia nessuno. La gara di Ferrara con la Spal – aggiunge Castori – ci ha dato morale, fiducia, abbiamo ritrovato lo smalto dei giorni migliori, spingeremo come matti, a prescindere da chi avremo di fronte. Non possiamo far altro che cercare la vittoria".

Con il Cagliari sarà il terzo incrocio stagionale, il primo però contro Ranieri (subentrato a Liverani, ndr).

"Saluto con piacere Ranieri per il quale nutro grande stima, mi inchino di fronte a lui e alla sua carriera e lo ringrazio per i complimenti che mi ha fatto. Il Cagliari oggi sembra una squadra più solida ed equilibrata, ma non voglio parlare troppo degli altri, noi dobbiamo pensare solo a portare via i tre punti".

Ha un’idea di quanti punti serviranno in questo rush finale?

"Bisogna ragionare gara dopo gara perché c’è grande equilibrio, più ne facciamo e meglio sarà. È una battaglia ma noi abbiamo ritrovato efficienza e condizione. Dobbiamo andare al massimo".

Il club e l’appello ai tifosi.

"I ragazzi hanno bisogno della spinta e del calore del pubblico. Siamo agli sgoccioli di un campionato difficile, ma possiamo ancora farcela".

Non ci sarà Di Serio ma ci sarà Olivieri a pieno ritmo.

"Ha recuperato, per noi è stata una perdita grave, come lo è stata quella di Di Serio e Dell’Orco. Ma voglio che sia chiaro: zero alibi, chi c’è deve giocare al massimo. Dobbiamo avere un chiodo fisso in testa: dare tutto fino all’ultimo secondo".