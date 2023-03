Grifo ai box, ma la sosta forzata è... indolore

di Francesca Mencacci

Il sabato davanti al divano, con lo stadio Curi chiuso e la gara con la reggina rinviata, è scivolato via senza patemi, anzi il Grifo tira un sospiro di sollievo al triplice fischio delle sfide del pomeriggio. Ora non resta che attendere il terzo e più delicato match salvezza, quello in programma oggi che vedrà sfidarsi Cosenza e Spal.

Fino ad ora quella del Grifo è stata una sosta forzata indolore: con una partita in meno, quella che deve recuperare con la Reggina, sarebbe ancora salvo.

Già, perché la gara Venezia-Brescia si è conclusa sul risultato di 1-1, i lagunari che hanno sì raggiunto il Grifo a quota 30 ma (al di là dello scontro diretto a favore del Perugia, in attesa del ritorno) la graduatoria vede i biancorossi avanti per una migliore differenza reti.

Nel dettaglio, sono stati cinque i pareggi sulle sei partite disputate ieri pomeriggio, il Perugia era particolarmente attento alle gare Benevento-Como, terminata 0-0 con la squadra campana che ha retto l’urto con l’inferiorità numerica e, come si diceva, Venezia-Brescia.

Al termine delle partite il Benevento ha raggiunto quota 29 punti, il Brescia 28, il Cittadella, prossimo avversario del Grifo, ha conquistato un punto con il Palermo ed è salito a quota 35. Ora la classifica vede all’ultimo posto il Cosenza con 26, al penultimo la Spal con 28. Le due squadre si affrontano oggi, con un successo la squadra allenata da Oddo potrebbe, momentaneamente, superare il Grifo in graduatoria."A Cosenza sarà obbligatorio vincere? No. Noi andiamo la per vincere. Se però loro si dimostreranno più bravi dovremo fare di tutto per non perdere", ha dichiarato Massimo Oddo.

In questa classifica incredibile, con tutte le squadre ancora pienamente in corsa per l’obiettivo a nove gare dal termine, sarà importante la continuità e non perdere gli scontri diretti. Il perugia, intanto, dovrà concentrarsi sul prossimo match di Cittadella. Le trasferte, nelle ultime settimane, hanno evidenziato qualche difficoltà, non ci saranno più margini di errore. Fondamentale sarà il recupero dei calciatori che hanno spinto il Perugia nel momento più delicato: in tal senso il rientro di Di Serio rappresenta una bella notizia per Fabrizio Castori.