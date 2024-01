Grifo a Pescara: è sfida pure in panca. Zeman-Formisano, generazioni contro

Pescara-Perugia è una sfida ricca di spunti. Perché non è mai stata una gara banale per una infinità di ex da una parte e dall’altra, perché le due squadre si sono giocate spareggi promozione e salvezza, perché in questo campionato nell’ultimo turno il Perugia con il successo sulla Lucchese ha staccato il biglietto per il quarto posto che era occupato dal Pescara. Ma anche perché quella di lunedì è la sfida tra l’allenatore boemo, che detiene il titolo di allenatore più anziano nello scenario del calcio italiano e quello più giovane, Alessandro Formisano da poche settimane sulla panchina del Perugia. Classe 1947 contro 1990, ben quarantre anni di differenza tra i due allenatori che si troveranno di fronte nel posticipo della seconda giornata di campionato. "Sarà emozionante affrontarlo", ha dichiarato l’allenatore del Perugia domenica dopo il primo successo sulla panchina del Grifo. Ma Zeman, al di là dei documenti, è un tecnico senza età e sempre di moda. Come il suo calcio, spregiudicato e divertente.

Per Formisano si tratta della prima trasferta della sua gestione e forse il Pescara è tra gli avversari migliori: i numeri dicono che gli abruzzesi hanno un rendimento migliore in trasferta e nelle ultime cinque gare casalinghe hanno conquistato una sola vittoria (4-0 all’Olbia), poi due pareggi e due sconfitte. Che sulla carta non sarà una sfida senza emozioni lo dicono i gol: il Pescara con i suoi diciotto gol in casa ha il secondo miglior attacco dopo il Cesena, ma con le tredici reti subite ha la peggior difesa (hanno fatto peggio solo il Pontedera e la Fermana). In quanto a gol il Perugia di Formisano non conosce mezze misure: tre gol presi contro il Cesena e tre invece fatti contro la Lucchese. Fino alla sconfitta con l’Arezzo il Grifo aveva uno score interessante in trasferta. A Formisano il compito di provarci.