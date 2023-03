Grifo a Cittadella, duello-fantasia per Casasola

di Daniele Cervino

Hanno accelerato nelle ultime gare, prendendo per mano le loro squadre e trascinandole verso la difficile scalata. Centrocampisti con il vizio del gol. Ma anche assist, visione del gioco, corsa e tanta grinta. E domani al "Tombolato" (ore 14) il campionato li metterà uno di fronte all’altro. Perché Cittadella-Perugia è un crocevia fondamentale per la salvezza e toccherà a loro illuminare la strada. Tiago Casasola contro Giovanni Crociata. L’argentino del Grifo, vero e proprio mattatore nella risalita dei biancorossi, contro il centrocampista granata, nominato miglior giocatore del mese di febbraio della serie B. Una sfida nella sfida, con in palio punti pesanti.

Tiago Casasola. Argentino ma con passaporto italiano, è stato anche fra i pre convocati dell’Albiceleste alle Olimpiadi del 2016. Padre calciatore, Casasola è cresciuto tra pane e pallone, con un sogno: seguire le orme di Tévez. "È stato il mio primo idolo, sono cresciuto vedendo le sue giocate ma anche perché viene da un quartiere molto vicino a quello dove sono nato". Il papà Fernando è stato un calciatore, ha pure marcato Maradona. "Si affrontarono in una gara di calcetto (anni ‘90, nel periodo post squalifica di Maradona, ndr), mio padre giocava nell’Ateneo Versailles, il Pibe de Oro nel Club Parque - ha già spiegato Casasola alla rubrica ’Match Day’ curata dal club biancorosso -. Lui è stato il mio maestro, non solo nel calcio ma soprattutto nella vita. Ha giocato professionalmente per diversi anni in Argentina, e insieme a mia mamma Lucia mi hanno permesso di diventare calciatore".

Il tecnico Fabrizio Castori sabato confiderà nelle sue giocate per tornare a conquistare punti fuori casa e invertire la serie negativa (Perugia ha perso le ultime tre trasferte).

Dall’inizio del campionato Casasola ha saltato soltanto due partite, sempre al Curi (l’andata con il SudTirol e per squalifica la sfida con il Como) ed è cresciuto gara dopo gara, così come tutto il Grifo del Castori-bis. I numeri parlano chiaro: in 26 incontri di campionato l’argentino ha realizzato 5 reti e 4 assist. Si è sbloccato l’11 dicembre contro il Cagliari e da lì non si è più fermato, prendendo parte a sette reti negli ultimi undici match del torneo. Un cambio di marcia evidente, visto che nelle precedenti 15 partite di serie B aveva messo lo zampino solo in due marcature (due passaggi vincenti). Dal dischetto si è dimostrato un cecchino: con cinque centri su cinque è diventato anche il cannoniere dei biancorossi. Contro il Cittadella di mister Edoardo Gorini servirà il miglior Casasola per strappare punti nel vortice della lotta per la salvezza.

Dall’altra parte, ci sarà da tenere d’occhio l’attaccante Tommy Maistrello che ha realizzato una doppietta nel pareggio del Cittadella con il Palermo (3-3). Ma la sfida sarà anche a centrocampo, dove i granata puntano forte su Giovanni Crociata, arrivato in prestito a gennaio, che ha fornito un contributo fondamentale alla causa veneta con le sue prestazioni di alto livello. Dati alla mano, solo a febbraio ha messo a segno cinque gol, tanti quanti quelli a referto nelle precedenti 72 partite disputate in B, e almeno due in più rispetto a qualsiasi altro avversario. Complessivamente ha relizzato 6 reti e due assist e anat un’alta percentuale di precisione al tiro. "Sto vivendo un momento bellissimo, sto bene a livello psicologico, ho trovato la serenità giusta, una cosa sulla quale ho lavorato tantissimo", ha detto Crociata. Verrà premiato dalla Serie B domani durante il cerimoniale pre gara contro il Perugia di Castori. E di Casasola. Poi sarà il campo a dire l’ultima parola.