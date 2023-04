Grande Orvietana, Mignani gela il Ponsacco

PONSACCO

0

ORVIETANA

1

MOBILIERI PONSACCO: Pagnini,Rossi, Patronelli(35’st Zaccagnini), Fratini (20’st Bertolini), Martucci44’st Bellucci), De Vito(35’st Lici), Marcucci, Bardini(38’st Carli), Nieri, Remorini, Mencagli. A disp.Sbrana, Macchi,Regoli, Turini: All. Bozzi

ORVIETANA: Marricchi; Frabotta, Caravaggi; Bassini, Ricci, Siciliano, Rosini(37’st Carletti), Proietto, Mignani Tomassini, Omohonria(28’st Siragusa). Rossi, Borgo, Rimaldi, Megaro Purgatori, Chiaverini, VicaroniA disp.: All.: Fiorucci

Arbitro: Santerano di Monza ( Maroni-Zef Preci). Rete: 44’pt Mignani

Note: Consegnata prima della partita la maglia N,200 a Mattia Mencagli perle altrettanti presenze in D. Amm. Siciliano, Proietto, Lici, Remorini, Fratini. Spettatori: 150.

Brindano i biancorossi di Fiorucci al Comunale di Ponsacco ottenendo una preziosa vittoria che le riassesta nella zona play out, dopo aver giocato una parta farcita di molti ingredienti positivi. La vittoria non è in discussione per la prontezza della difesa un energico centrocampo, attacco dalle soluzioni inedite e pericolose. Un 4 4 2 al quale il Ponsacco ha opposto un 4 3 1 2 risultato più efficace degli avversario sono nel primo tempo fa il 16 e 32 e in quel peridod l’Orvietana ha tremato ma Marricchi l’ha sollevata dall’imbarazzo di andare sotto dopo aver imposto un buon gioco.

I risultati della giornata salvano ancora i rossoblù dalla zona play dove mantengono ancora un punto di vantaggio e quindi con le prospettive di centrare l’obiettivo.

La squadra biancorossa è partita furiosamente facendo tentennare il Ponsacco approfittando del vento che ha favorito le azioni in profondità, che astutamente anche i difensori rilanciavano mettendo soggezioni ai rossoblu sulla fasce laterali, dalle quali facevano confluire pericolosi cross in area Ponsacchina. Un Ponsacco senza corde con poche invenzioni subiva il gran correre degli avversari. Il colpo di luce è arrivato improvviso e caldeggiato anche dai tifosi, e con facilità ha ritrovato mestiere e lucidità, e l’Orvietana ha accusato il risveglio rossoblù. Slancio lodevole dei rossoblù ma senza certificazione ed immediato passaggio del gioco agli ospiti, che con Ricci al 40’ alzava sopra la traversa. Il gol arrivava al 44’ con un tiro innocuo rasoterra in mischia che beffava Pagnini che non riusciva a trattenere. Nella ripresa, con il vento a favore, il Ponsacco non ha evidenziato pericoli per i biancorossi anzi il gioco è quasi sempre stato in mano agli avversari, più compatti e decisi, in ogni reparto, tanto da chiamare al miracolo il portiere Pagnini al 15’ respingendo una bordata a tu per tu con Tommasini.

Luciano Lombardi