Gori: "Non sono due punti persi, stiamo bene e ora abbiamo otto finali"

PERUGIA - La posizione di Stefano Gori è quella di chi analizza accuratamente la prestazione e da questo trae fiducia per il futuro. "Abbiamo avuto, a mio avviso, più occasioni di loro, per noi questo è un buon punto, ce lo teniamo stretto perché avevamo, comunque, di fronte la prima in classifica", racconta l’estremo difensore a fine gara. Peccato, comunque per la rete subita dopo il vantaggio conquistato nella ripresa.

"Nonostante avessimo di fronte la prima in classifica, a parte l’occasione del gol e la punizione sul finale del primo tempo, non ricordo occasioni limpide da parte loro, abbiamo creato decisamente più noi".

Il bicchiere mezzo pieno di Gori. "Il pari con il Frosinone può apparire come un’occasione persa, due punti lasciati per strada, ma non dobbiamo dimenticare chi avevamo di fronte. Le partite che ci attendono, d’ora in poi, saranno tutte così, non possiamo permetterci di abbassare l’attenzione neanche per trenta secondi".

Il rush finale.

"Questo è un campionato bellissimo, combattutissimo sia davanti che in coda, ma noi dobbiamo continuare a guardare il nostro percorso. Ora ci mancano otto partite davvero fondamentali, stiamo bene fisicamente, le ultime gare in casa ci hanno premiato e quello che dico è che dobbiamo rimanere concentrati per la partita di mercoledì contro la Reggina, che arriverà famata di punti".