"Gori è forte, ha tutto il nostro supporto"

di Francesca Mencacci

"Gori? Contro il Cittadella ci ha salvato lui. Sa che è forte e ha tutto il nostro supporto". Giuseppe Di Serio tende una mano a Stefano Gori, il portiere protagonista di una serata tutta da dimenticare e di una sostituzione che fa discutere. Un cambio, quello del portiere a gara in corso, che nel calcio è difficile da vedere, a meno che non ci siano infortuni, e difficile da comprendere, visto il ruolo delicato del numero uno.

"Era andato in confusione, non era più tranquillo. Stava sbagliando e ho cambiato, come avrei fatto per un centrocampista o un difensore", ha spiegato Castori nel dopogara. Ma il portiere non è un difensore o un centrocampista. Gori ha sbagliato in occasione del primo gol di Hernani, ma ha commesso il vero patatrac nella ripresa, nella punizione, innocua, calciata da Di Chiara. Il portiere ha trattenuto per poi fare un passo indietro ed entrare con la palla in porta, regalando il vantaggio alla squadra di Inzaghi. Subito dopo Castori , lo ha richiamato in panchina e il numero uno non ha mostrato alcuna reazione scomposta, ha invece ricevuto il supporto, la solidarietà da parte dei compagni e anche degli avversari. A fine gara il giocatore si è scusato con i tifosi presenti sugli spalti, con gli occhi lucidi. Anche sui social è scattata la solidarietà nei confronti del numero uno che, dopo un avvio incerto (come tutta la squadra) in questa stagione ha sfoderato prestazioni anche importanti. Ma il flop nella gara che poteva segnare una svolta è ormai alle spalle, resta la ferita di un jolly sprecato e la consapevolezza che questa squadra non è in grado di ribaltare le situazioni. La testa va alla gara di lunedì’ con il Modena: con un successo il Perugia potrebbe cancellare la serata amara. Già, ma chi andrà in porta nella delicata sfida contro gli ex Strizzolo e Falcinelli?

La speranza è che questi pochi giorni possano essere abbastanza per Gori per archiviare la giornataccia.

Sarebbe un errore non concedere fiducia al giocatore che ha vissuto una seratacccia come può accadere a tutti, in tutti i ruoli. I prossimi, pochi, giorni saranno decisivi. Intanto la squadra ieri è tornata in campo, tutti a disposizione del tecnico, ad eccezione di Olivieri. Per oggi è in agenda una seduta al mattino per iniziare a pensare al Modena.