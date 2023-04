Gori da incubo: punizione severa per il Grifo

di Francesca Mencacci

Una Pasqua amara, con una brutta sorpresa. Una punizione pesante, o meglio punizioni pesanti. Quella di Hernani e quella innocua di Di Chiara che regalano alla Reggina il pareggio e il sorpasso, dopo il vantaggio meritato arrivato con Di Serio. Il terzo gol è solo la conseguenza di un Grifo che, come accade da inizio campionato, una volta sotto non riesce a riemergere. Il Perugia butta il jolly con la Reggina per una serata da dimenticare di Stefano Gori e anche perché ha commesso l’errore di dare coraggio ad una squadra in crisi da una vita. E una volta sotto, i biancorossi non sono riusciti a recuperare lo svantaggio, a mettere insieme un’idea. E adesso è tutto da rifare, con la speranza che lunedì possa arrivare la vittoria, indispensabile, con il Modena. Le scelte. Fabrizio Castori ne cambia addirittura sette rispetto all’ultima partita con il Frosinone. Tornano Curado e Sgarbi, in mediana Iannoni, mentre sulla fascia sinistra c’è l’esordio dall’inizio di Cancellieri, preferito a Paz. Lisi non ha recuperato, si valuta il suo recupero con il Modena. Trequarti affidata a Kouan, in attacco Ekong e Di Serio. Sono tanti i giovani in campo, 4 nati dopo il 2000, due del 1999. Il Perugia comincia forte, per non consentire alla Reggina di ragionare. Tanto movimento dalla trequarti in su, qualche mischia non sfruttata al meglio, con la prima conclusione che arriva al 14’ con Di Serio. La Reggina, alla prima ripartenza rischia di fare male quando Bouah (19’) costringe Gori ad alzare sopra la traversa la conclusione potente. Al 22’, invece, il tentativo in porta è di Iannoni, ma quello vero è di Di Serio che al 24’ decide di fare tutto da solo: raccoglie da Ekong, poi sterza in area e non dà alcuna possibilità a Colombi. Grifo in vantaggio con merito. Il Perugia non arretra, anche se quando esce dal guscio la Reggina, soprattutto con Di Chiara (contestato dalla tifoseria biancorossa) e Rivas, crea qualche apprensione alla retroguardia biancorossa. E da un fallo (dubbio) su Rivas che nasce il gol del pari della Reggina: punizione dai trenta metri, Hernani approfitta di una barriera "povera", trova la traiettoria giusta e la complicità di Gori (38’), 1-1, vantaggio sfumato e tutto da rifare. Il Grifo avrebbe potuto stendere definitivamente la squadra di Inzaghi e invece gli dà coraggio. Se a questo si aggiunge un altro regalo, il gioco è fatto. Perché la ripresa si apre con una situazione mai vista: punizione di Di Chiara senza grosse pretese, Gori para ma arretra coi piedi e entra in porta col pallone. Dopo il controllo, Camplone assegna il gol alla Reggina. Castori decide di togliere Gori e inserisce Furlan. In attacco, invece, spazio a Di Carmine per Ekong. Il Perugia va in bambola, la mazzata è pesante e la Reggina rischia il tris con Rivas (17’) che colpisce la traversa. Il Perugia riemerge su angolo di Santoro: Curado di testa impegna Colombi (32’), ma è la Reggina che passa ancora con Canotto (38’) che chiude la gara. L’arbitro Camplone, molto protagonista e non sempre in positivo, concede sette minuti di recupero.