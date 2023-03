Gli ospiti erano a Roma Hanno fatto rotta su Fiumicino

La Reggina era in partenza per l’Umbria quando ha ricevuto la comunicazione del rinvio, le società sono state avvisate nel primo pomeriggio dello slittamento del match. La squadra amaranto era a Roma già da giovedì e invece che prendere il pullman per raggiungere Perugia ha preso la strada di Fiumicino per rientrare alla base. Il gruppo di Pippo Inzaghi, per questioni logistiche ma forse anche per trovare la giusta concentrazione dopo un periodo di grande difficoltà, era partita con un giorno di anticipo. Scherzo (si fa per dire) del destino, ieri una scossa è stata avvertita anche a Reggio Calabria, ma per fortuna senza danni. La formazione di Inzaghi, quindi, resterà a guardare il turno di campionato, e dopo due giorni di riposo inizierà a pensare al prossimo turno di campionato che vedrà la Reggina impegnata in casa contro il Cagliari.