Gli arrivi di Casolari e Di Massimo rafforzano il Gubbio

GUBBIO – Mentre proseguono per la seconda giornata le visite mediche pre-stagionali in vista del ritiro che partirà oggi, la società continua a muoversi sul mercato, con il direttore sportivo Mignemi e il direttore generale Pannacci impegnati a Milano per condurre le operazioni. Nella serata di martedì è arrivato a Gubbio Federico Casolari, mediano della Primavera del Sassuolo classe 2003, che andrà a rimpolpare con la sua giovane età il reparto di centrocampo, offrendo un’alternativa in più a mister Braglia. Ieri pomeriggio, inoltre, è arrivato al “Barbetti” Alessio Di Massimo, mezza punta 27enne di proprietà dell’Ancona, per finalizzare il trasferimento e rinforzare l’attacco, aggiungendo qualità e imprevedibilità al reparto. La partenza del campionato, prevista al momento per il 27 agosto, potrebbe slittare agli inizi di settembre. La causa? I vari ricorsi che diverse società hanno presentato per la riammissione in Serie B o C.