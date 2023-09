Gli abruzzesi vincono il triangolare maschile

SAN GIUSTINO - In archivio il torneo triangolare tra squadre di serie A maschili disputato sabato. A vincerlo gli abruzzesi della Abba Pineto che si sono imposti per 2 a 1 contro i toscani della Kemas Lamipel Santa Croce (25-22, 23-25, 16-14), e per 2 a 0 contro i padroni di casa della Ermgroup San Giustino (25-22, 26-24), gli altotiberini a loro volta hanno ceduto al tie-break anche ai santacrocesi (27-25, 23-25, 9-15). Due confronti impegnativi e di alto livello per i biancoazzurri dell’allenatore Marco Bartolini che hanno affrontato compagini di categoria superiore cercando di alzare l’asticella. A tre settimane dall’esordio ufficiale della stagione la formazione biancoazzurra continua a cercare di trovare gli equilibri ottimali. Tanti gli avvicendamenti operati dai sangiustinesi nelle due prove disputate davanti ai propri tifosi.