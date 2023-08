Giulia Patasce con le lombarde di Albese

PERUGIA – Ci sono altre notizie da comunicare in questo ultimo scorcio di mercato che precede la ripresa dell’attività motoria per le squadre di pallavolo umbre. Ha trovato una nuova casa con le lombarde di Albese dove continuerà a militare in serie A2 femminile e si è trasferita per la prima volta furi da confini regionali la giovane schiacciatrice Giulia Patasce. Tanta esperienza accumulata nell’ultima stagione giocata nella seconda categoria nazionale da titolare con la maglia di Perugia dove è riuscita a farsi notare.

Ha cominciato già a sudare la giocatrice nata ad Assisi (classe 2004) che sarà gli ordini del tecnico amerino Mauro Chiappafreddo. Reintegrata nella serie B maschile è corsa ad allestire la formazione la Volleyball Foligno che ha confermato due veterani del roster quali lo schiacciatore Jacopo Carbone ed il libero Lorenzo Schippa. A ridosso dell’avvio della preparazione atletica si fa intenso il lavoro delle dirigenze sportive, l’imminente inizio di stagione che conduce al campionato di serie B1 femminile porta altre novità alla Lucky Wind Trevi. Il colpo che conclude il mercato biancoazzurro è la centrale Aurora Gresta, elemento con cui le trevane completano il pacchetto di posto-tre e l’intero organico. Classe 1999, arriva da Fossato di Vico (B2).

Alberto Aglietti