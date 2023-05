Giovedì l’andata playout Si gioca Cosenza-Brescia

L’ultima giornata di B ha riservato sorprese ed ha completato il tabellone delle sei squadre che si giocheranno la promozione e delle 2 che invece si contenderanno la salvezza. Il Sudtirol, perdendo a Modena, si è fatto scavalcare in un solo colpo dal Parma, che ha chiuso quarto, e dal Cagliari, quinto. Ma il vero colpaccio lo ha fatto la Reggina, che con un gol al 94’ ha battuto l’Ascoli e agguantato un insperato settimo posto, davanti ad un Venezia sconfitto di misura al ‘Tardini’. Clamoroso passo falso interno del Palermo contro il Brescia: i rosanero, avanti 2-0, si sono fatti rimontare sul 2-2, fallendo la qualificazione ai playoff, regalando alle rondinelle la possibilità di salvezza nel playout contro il Cosenza al posto del Grifo. Gli spareggi si apriranno con il play out: giovedì Cosenza-Brescia, ritorno domenica in casa delle rondinelle. Il preliminare play off, invece, vede impegnate venerdì Sudtirol-Reggina e sabato Cagliari-Venezia.