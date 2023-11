Giovedì di Coppa. Morichelli c’è. Torrasi da valutare

Seduta pomeridiana a Pian di Massiano per i biancorossi di Francesco Baldini in vista della partita di domani a Rimini. Si gioca il secondo turno di Coppa Italia, la sfida sarà a eliminazione diretta. L’allenatore del Perugia, anche in vista dell’appuntamento di domenica sera con il Gubbio, metterà in campo i giocatori che hanno avuto meno spazio in questo avvio di stagione. La rivoluzione è prevista al centro della difesa: Angella e Vulikic resteranno a riposo, il capitano potrebbe proprio restare a casa. Al centro del pacchetto arretrato, davanti, presumibilmente, a Furlan, ci saranno Morichelli (che ha smaltito l’influenza) e Souare, giovane difensore della Primavera. Sulla fascia destra ritroverà una maglia Mezzoni, mentre a sinistra ci sarà cancellieri. Capitolo mediana. Stavolta Bartolomei si riposa, Baldini deve valutare le condizioni di Torrasi che ieri ha svolto una seduta a parte per una botta. Possibile l’impiego di Acella (che ha recuperato dal problema muscolare) al centro, insieme a Iannoni (rimasto in panchina in occasione della partita con l’Ancona) e Giunti. Al gruppo potrebbe essere aggregato anche il giocatore della Primavera, Polizzi, oltre a Viti per la difesa. Novità sono previste anche in attacco. Ricci potrebbe essere lasciato a riposo, così come Matos. Possibile che Baldini scelga il tridente con Seghetti, Vazquez e Lisi. Con Cudrig che potrebbe invece subentrare a gara in corso.

Oggi la squadra sosterrà un’altra seduta che consentirà al tecnico di valutare la soluzione migliore. Buona notizie arrivano da Dell’Orco: il difensore sta lavorando a parte, ma con le scarpette giuste.