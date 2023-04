Giovani di valore, Orvietana prima

PERUGIA – Il Dipartimento Interregionale ha pubblicato l’ultimo aggiornamento delle classifiche relative a Giovani D Valore, il programma che premia le società più virtuose della serie D nell’utilizzo di giovani calciatori. L’Orvietana ha chiuso la graduatoria relativa all’impiego in prima squadra dei giovani al primo posto, con 37 punti di vantaggio sul Tau e 65 sulla Sangiovannese. In caso di salvezza quindi uno dei premi, ma quasi certamente il primo, per la società del presidente Biagioli è garantito. Come indicato nel regolamento, il calcolo delle graduatorie si è fermato escludendo le ultime sei giornate di campionato. Ormai quindi per arrivare alla classifica definitiva manca solamente l’integrazione, che avverrà a fine stagione, con il bonus del 10% previsto per i club che svolgono l’intero settore giovanile. Dalle classifiche però saranno escluse le società retrocesse in Eccellenza. I tre premi per ciascun girone sono di 25mila euro alla prima classificata, 15mila alla seconda e 10mila alla terza.