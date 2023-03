Giornata ricca di spunti Apre Genoa-Reggina

Mercoledì il Perugia scenderà in campo mentre le avversarie resteranno a guardare. Ma intanto il Grifo spera di mantenere il suo vantaggio per poter magari allungare a metà settimana. Sarà un turno intenso, sulla carta divertente e imprevedibile che vedrà diverse squadre in lotta per il vertice sfidare formazioni che sudano per mantenere la categoria. Il turno prende il via stasera: in campo il Genoa (56), seconda della classe contro la Reggina (42). Sarà interessante capire se la sosta ha aiutato i calabresi (che mercoledì saranno al Curi) oppure se la crisi prosegue. Il Perugia scenderà in campo quando sei partite sono già finite. Fari puntati su Ascoli (36)-Brescia (28), con i marchigiani che potrebbero essere risucchiati, soprattutto su Cosenza (32)-Pisa (45), Spal (28)-Ternana (39) e Venezia (33)-Como (39). Domani alle 16,15 ci sarà anche Bari (50)-Benevento (29). Particolare attenzione anche al posticipo in programma domenica (16,15) Modena (38)-Cittadella (35).