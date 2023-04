Giornata da dimenticare per le Under biancorosse

Una giornata da dimenticare per le formazioni giovanili biancorosse. L’Under 17 cade in casa con il Lecce, l’Under 16 e l’Under 15 chiudono la stagione con una sconfitta ad Empoli.

L’Under 17 di Del Bene nell’ultima gara casalinga della stagione si fa ribaltare dal Lecce dopo essere passato in vantaggio.

Al 25’ della prima frazione i biancorossi trovano la rete dell’1-0 con il lituano Lickunas che dal dischetto realizza il suo quinto gol stagionale. A pochi minuti dall’intervallo il Lecce trova il pari in modo rocambolesco con Iasevoli. Nel secondo tempo poi il Lecce mette la freccia con Pulpito. Nell’ultimo turno di campionato, il Perugia sarà ospite della Roma capolista.

Under 17 Perugia-Lecce 1-2

PERUGIA: Belia, Astemio (12’ st Fucci), Falasca (18’ st Ambrogi), Sadetinov (12’ st Costanzi), Cottini (18’ st Nikolopoulos), Barberini (45’ st Nuti), Torri (45’ st Nsyme Nzali), Bussotti, Lickunas, Ciattaglia, Caprari (18’ st Petterini). A disp.: Migliorati, Cesaretti. All.: Giacomo Del Bene

Chiude il campionato con una sconfitta (3-2) l’Under 16 ma allo stesso tempo con una grande certezza: il suo bomber, Salvatore Monaco, che con la doppietta realizzata tocca quota 14 reti in campionato laureandosi vicecapocannoniere del girone C. Al 24’ la combinazione Orlandi-Olivieri vale un calcio di rigore per i padroni di casa che Rossetti trasforma. Alla mezz’ora Monaco riceve da Romani e punta la porta dell’Empoli andando in rete. Nella ripresa l’Empoli mette subito la freccia con il bel gol di Lauricella e con il 3-1 di Voroneanu. Passano pochi giri di lancette, Monaco fa 3-2.

Under 16 Empoli-Perugia 3-2

PERUGIA: Romagnoli, Hajri (20’ st Rinalducci), Duro (34’ st Naticchi), Romani (1’ st Prete), Salustri (34’ st Micheli), Mori (20’ st Massari), Mannarini, Pirani (34’ st Cardoni), Monaco, Liberti (20’ st Bevilacqua), Giordani. A disp.: Verdini, Montagna. All.: Papini

Ko anche per l’Under 15 di Anelli che dopo essere passata in vantaggio con Agnissan contro la capolista Empoli subisce il poker dei padroni di casa.

Under 15 Empoli-Perugia 4-1

PERUGIA: Attinelli, Cingolani (38’ st D’Ovidio), Bevanati (38’ st Condac), Angelino (22’ st Brunori), Cesarini, Peruzzi, Brizi (38’ st Pepe), Dottori, Agnissan (18’ st Bellali), Perugini, Ciani (22’ st Bartolini). A disp.: Vinti, Masini, Merico. All.: Pierpaolo Anelli