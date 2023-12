Gino Sirci, una gioia incontenibile: "Orgogliosi di rappresentare l’Umbria"

Entusiasmo irrefrenabile in terra indiana. La vittoria del mondiale per club è stata più che mai conquistata col gruppo. Queste le parole dello schiacciatore ucraino Oleh Plotnytskyi eletto miglior giocatore del torneo: "Per prima cosa faccio gli auguri a mia mamma che ha compiuto gli anni. Che dire del mondiale per club, anche in finale abbiamo avuto un grande approccio, l’unico momento di difficoltà a inizio secondo set: le mie battute ci hanno rimesso in pista. Abbiamo giocato bene, abbiamo trovato il ritmo tutti insieme, siamo rimasti uniti fino alla fine. Portiamo a casa questo bel risultato e a Perugia questa bellissima coppa". Premiato come miglior centrale l’argentino Sebastian Solé che ha detto: "Siamo contenti perché siamo venuti in India con l’obiettivo chiaro, raggiungerlo è tanta roba. È una manifestazione a cui la società tiene molto, ma ci teniamo tutti. Ci siamo confermati e siamo contenti. Credo che abbiamo espresso una bella pallavolo". Incontenibile l’euforia del presidente Gino Sirci: "Siamo bicampioni del mondo, questa è una cosa che fa molto piacere. Vincere due volte di fila significa che abbiamo fatto qualcosa di grande, significa che la nostra è una squadra consistente. Siamo orgogliosi di rappresentare l’Italia, la Regione Umbria, e non vediamo l’ora di presentarci al cospetto della presidente Tesei che è la nostra prima tifosa. È una grande soddisfazione. Non è stata casuale la vittoria, è frutto di un programma ben preciso di giocatori, di persone che sono qui perché lo meritano. Complimenti alla società sportiva, complimenti ai nostri quadri dirigenti perché tutto questo lo dobbiamo soprattutto a loro e naturalmente ai nostri sponsor, perché sono quelli che sostengono la squadra, io per primo, e poi tutti gli altri 130-140 che ci hanno mandato messaggi di congratulazioni. Non aver perso neanche un set, è un grande atto di forza. Bravi i giocatori, lo staff, complimenti a tutti perché davvero si è vista la forza e la sicurezza nel gioco, nella ricezione, nel muro, e, soprattutto nelle difese. È stato un grande mondiale, è la grande conferma dei nostri valori. Questa è una grandissima squadra, vogliamo mantenere questo livello perché è quello che ci meritiamo. Grazie a tutti quelli che ci hanno guardato, ci vediamo presto al palasport per festeggiare insieme". Abile alchimista è stato il tecnico Angelo Lorenzetti che ha capito cosa fare: "Un torneo strepitoso da parte nostra. Bisogna dosare le parole, anche quando si vince, nel senso che è stato un percorso netto e per la seconda volta Perugia è la più brava delle squadre che hanno partecipato a questo torneo che si chiama campionato del mondo. Dietro questa frase c’è tanto. È chiaro che siamo felici, anche perché una manifestazione che, oltre alle difficoltà tecniche, ti propone delle difficoltà logistiche, d’ambientamento, e t’impone di fare tutto subito. Insomma, i ragazzi hanno fatto un assolutamente quello che ci eravamo proposti, penso anche con un buono stile, e anche con una crescita di gruppo. È giusto festeggiare quando si vince".

Alberto Aglietti