Giglio d’oro ad Andrea e Daniele Santarelli

FOLIGNO – Al Gran Galà della Festa dello Sport riconoscimenti speciali per due personaggi di spicco dello sport folignate. Daniele Santarelli, l’allenatore di volley femminile più vittorioso al mondo e lo spadista Andrea Santarelli, medaglia d’oro conquistata con la Nazionale azzurra ai recenti campionati Europei, sono stati premiati con il Giglio d’Oro. Sono loro le "stelle" nel panorama sportivo folignate che, insieme a Leonardo Spinazzola, l’esterno della Roma e campione Europeo con la maglia azzurra. I riconoscimenti sono stati consegnati nel corso della Festa dello Sport che si è tenuta all’Auditorium di Foligno, serata organizzata dalla Consulta Comunale dello sport insieme al Comune di Foligno. L’evento, è giunto alla seconda edizione ha fatto ‘centro’centro on virtù della massiccia presenza di pubblico con la presenza del presidente del Coni Regionale Umbria, Domenico Ignozza e la pole dancer Francesca Cesarini, vincitrice della 13° edizione di Italia’s Got Talent. Ottanta i 80 premiati.