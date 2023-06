Giaccardi alla Sir: "Una grande società"

Vengono ancora una volta convalidate le informazioni da noi anticipate nelle scorse settimane, la Sir Safety Susa Perugia ha comunicato l’ingaggio del viceallenatore Massimiliano Giaccardi che afferma: "Questo accordo è stata una cosa veramente fulminea, mi stavo guardando intorno, avevo chiesto consiglio proprio ad Angelo Lorenzetti su cosa fare. Poi qualche giorno dopo lui mi ha richiamato, mi ha proposto questa situazione e praticamente non ci ho neanche pensato, non ho avuto alcun dubbio. Arrivo in una grande società, in una grande squadra e con un grande allenatore. È stato facilissimo dire sì, sono orgoglioso di questa chiamata perché è arrivata da un club come Perugia che negli anni ha dimostrato il suo grande valore". La sua carriera inizia in Romania, passa anche per Nocera Umbra in A2 femminile, prosegue come viceallenatore a Piacenza e Cuneo, poi Grecia, Qatar e Svizzera, la passata stagione a Cuneo (A2). "Vengo da una stagione difficile e non pensavo di poter avere un’occasione così importante. Da fuori farsi un’idea della squadra è sempre complicato, avrò la possibilità di farmi un’idea da dentro".