Già quattrocento in Sud Gli orari del botteghino

Prosegue la prevendita dei tagliandi per la partita di domani pomeriggio al "Curi" contro il Modena. A due giorni dal match erano quattromila le presenze annunciate, con circa quattrocento sostenitori ospiti. I biglietti per la sfida del Curi sono in vendita, oltre che al botteghino dello stadio, anche online e nelle ricevitorie abilitate Ticketone. Solo per l’acquisto online occorre la Grifo Card. La biglietteria di Pian di Massiano oggi resterà chiusa, domani, giorno gara, sarà aperta dalle 10 alle 14 (orario di chiusura tassativo). Per quanto riguarda invece il settore ospiti la vendita terminerà oggi alle 19. È fatto divieto l’acquisto dei settori ordinari per i residenti della provincia di Modena. Incedibilità del titolo.