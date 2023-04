Già 375 sabato a Marassi Anche il Coordinamento

Sono già tanti i tifosi biancorossi che hanno acquistato il biglietto per la partita di Genova. Ieri, infatti, con la prevendita che chiude venerdì alle 19, erano già 375 i sostenitori del Grifo pronti a spingere la squadra di Castori nella delicata quanto difficile gara di sabato. Anche Il Centro di Coordinamento organizza la trasferta di Genova, la partenza è fissata per le 7,30 dal parcheggio antistante il Centro commerciale Borgonovo, in viale Centova a Perugia. Il prezzo del viaggio è di 30 euro, mentre il prezzo del biglietto è 15 euro. Tutte le informazioni e prenotazioni possono essere chieste ai seguenti numeri telefonici: Mirco (338.7532481), Stefano (347.6309097) e Mauro (338.8389472).

Ci sarà uno stadio pieno. Dopo il ponte pasquale è ripartita la prevendita, in casa Genoa sono già stati staccati oltre 3.000 tagliandi da aggiungere ai 20.239 possessori di abbonamento.