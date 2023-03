Genoa Ternana 1-0, Fere al tappeto

Cristiano Lucarelli, allenatore della Ternana

Terni, 12 marzo 2023 La Ternana esce sconfitta dal "Ferraris" contro un Genoa apparso superiore non solo tecnicamente, ma anche fisicamente. Le Fere non possono rammaricarsi più di tanto. Di fatto non hanno mai tirato in porta, anche se l'occasione sciupata da Coulibaly a inizio ripresa avrebbe potuto cambiare le sorti del match. Irriconoscibili Falletti e Partipilo, con la fase offensiva rossoverde ridotta ai minimi termini. Non va meglio la difesa, immobile quando al 13° incassa il vantaggio, poi decisivo, dei padroni di casa: lo sigla Badelj che tutto solo raccoglie un assist sotto rete e batte Iannarilli, nel più facile dei gol.

La Ternana, seguita da oltre 500 tifosi, fatica a costruire azioni degne di nota e il Genoa controlla senza affanni. Nella ripresa , dopo che Sturaro si divora il raddoppio, evitato da Iannarilli, le Fere hanno la palla del pari con Coulibaly, che spreca un rigore in movimento. E' il momento migliore della Ternana che a inizio secondo tempo alza il ritmo, ma che col passare dei minuti torna pero' a farsi basso. Manovra lenta e prevedibile, quella delle Fere, che con la girandola di sostituzioni da una parte e dall'altra calano ulteriormente alla distanza. Nel finale, infatti, è ancora Iannarilli in un paio di occasioni a scongiurare il raddoppio genoano. La Ternana continua la lunga striscia negativa senza vittorie ed è costretta a guardarsi le spalle.

GENOA 3-5-2 Martinez, Bani Vogliacco, Dragusin, Sabelli, Strootman (35st Jagiello), Badelj, Sturaro (12st Frendrup), Haps (12st Criscito), Gudmundsson (35st Salcedo), Puscas. All: Gilardino

TERNANA 3-4-1-2 Iannarilli, Sorensen, Mantovani, Diakité, Martella (30st Capanni), Cassata (15st Corrado), Di Tacchio (25st Agazzi), Coulibaly (25st Proietti), Palumbo, Falletti (30st Donnarumma), Partipilo. All: Lucarelli

ARBITRO Camplone di Pescara

SPETTATORI 27mila, di cui 508 da Terni