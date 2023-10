Generali Ternana fa poker. I Grifoni vincono in casa

Serie A2. Debutto vincente per la Generali Futsal Ternana di Pellegrini che si impone, in trasferta, sulla History Roma per 4-0. Ottima prestazione da parte del duo Almadori-Mariani, che segnano e fanno segnare a vicenda. Menzione d’onore alla fase difensiva, grande prestazione di Fagotti. Ternana che nella prossima giornata affronterà in casa la Lenzi Prato, anch’essa uscita vittoriosa nella prima partita.

Roma-Generali Ternana 0-4.

Ternana: P. Fagotti, E. Giardini, C. Sachet, A. Jodas Vives, D. De Michelis (F. Almadori, M. Capotosti, L. Corpetti, A. Marian , F. Persichetti, M.Mingioni, N. Venarubea). All: Federico Pellegrini.

Serie B. Ottima la partenza dei Grifoni che vincono in casa. Straordinario l’impatto del neo-acquisto Youssef Hachimi che al debutto in campionato con la nuova maglia segna subito una tripletta, dando l’idea di voler fare la differenza all’interno di questa squadra.

Grifoni - CUS Ancona 5-3

Grifoni: Giorgetti G., Youssef H. x3, Angelucci M. C.U.S. Ancona: Astuti M, BalzamoM.x2.

Debutta invece con un pari la Gadtch di mister Veschini. Punto da non disprezzare, a seguito di una trasferta complicata, dal momento che, alla fine del primo tempo i perugini erano sotto per 5-2. "Non ci siamo mai disuniti nonostante lo svantaggio e con il carattere che ci contraddistingue siamo riusciti a reagire. Pari meritato, a seguito di una partita equilibrata" ha detto il presidente Gabriele Gaggia.

Corinaldo-Gadtch 2000 5-5 Gadtch: Bonomo V., Mansouri A. x2, Ginocchietti M., Mignini F

Ora le due squadre umbre sarà subito derby: a Gadtch e Grifoni si sfideranno il 21 ottobre alle 15:30 al Palasport Pellini.

Serie C1. Importante vittoria del Lidarno ai danni del Gubbio Burano, che alla fine di questa seconda giornata si trova staccata dal gruppo di testa (3-2). Rimane invece in testa l’RSA Città di Rieti che batte fuori casa l’Orvieto (1-4). Vittoria anche per Circolo Lavoratori Terni ai danni del Real Cannara (0-6). Norcia che perde in casa contro il Corciano (6-3), così come il Montegabbione per mano del Ducato Spoleto (7-9). Seconda giornata che si conclude con i lrecupero tra San Martino e CTS Grafica, il 25 ottobre.