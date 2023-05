Gara decisiva per la Italchimici Foligno

PERUGIA – Si disputa oggi l’ultimo turno del campionato di serie B maschile, tutte in trasferta le formazioni regionali. Il fanalino di coda Sir Safety Perugia ha un impegno piuttosto difficile al domicilio della Kabel Prato; i block-devils ormai non hanno più velleità ma dispongono di elementi promettenti e di qualità come lo schiacciatore Michele Modugno. Torna in viaggio la Edotto Rossi Foligno che oggi prova a vendicare la sconfitta d’andata e chiudere positivamente contro l’accreditata Gruppo Lupi Pontedera; i toscani ripongono piena fiducia nell’alzatore Tommaso Lazzeroni, tra i falchetti è l’opposto Alberto Gavazzi a costituire la garanzia maggiore per scalfire le sicurezze altrui. Gara decisiva per le sorti future della Italchimici Intersistemi Foligno che torna a giocare un confronto in coda con la già retrocessa Moma Anderlini Modena; a spingere gli emiliani sarà Riccardo Alberghini, tra i biancocelesti le speranze sono riposte sul martello Jacopo Carbone.