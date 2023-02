Galkowska sprona la Bartoccini "Vittoria di gruppo"

PERUGIA – Si entra nella fase decisiva della stagione e la Bartoccini Fortinfissi Perugia è ancora impelagata nella lotta alla salvezza. Non c’è dubbio che molto ci si aspetti dai nuovi innesti, con particolare riferimento all’opposta polacca Monika Galkowska che ha detto: "Contro Casalmaggiore era stata una vittoria di gruppo, tutte le atlete avevano reso al massimo. Non è andata così a Pinerolo. Dobbiamo lavorare per rendere stabile il nostro rendimento. Essere a Perugia è come ritrovare una famiglia, sin dal mio ritorno ho trovato facce sorridenti e sensazioni positive, un sentimento di condivisione totale che ho sentito nell’ambiente e che riporta alla bella esperienza fatta nello scorso anno. Siamo una squadra giovane e vincere contro squadre più esperte significa che abbiamo dei valori importanti. Alzare il livello di gioco e la qualità è più stimolante per chi vuole emergere come me. Il ruolo di opposta impone di avere tanti palloni da schiacciare, e questo mi piace". A.A.