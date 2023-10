Futsall. Unicusano Ternana da urlo. Gadtch ko con i Grifoni

Serie A2, Prima vittoria casalinga per la Ternana, ai danni del Prato, e seconda vittoria consecutiva. Partita che, causa lavori, non si gioca al “PalaDiVittorio”, ma al palazzetto di Massa Martana che accoglierà la squadra di Pellegrini almeno per questo avvio di stagione. Protagonista il portiere Fagotti che con un doppio intervento impedisce agli ospiti di passare, con la Ternana che però va più volte vicino al gol prima con Sachet e poi con Jodas. Proprio questi ultimi collaborano per il vantaggio: palla visionaria di Jodas che serve Sachet che segna. Pareggio di Maragon. Ternana che non si perde d’animo e prima con il palo di Giardini e poi con l’espulsione di Maragon comincia a mettere basi solide per la vittoria. I ragazzi di Pellegrini trovano il gol prima con Jodas, poi con Giardini. Ternana che si trova prima a punteggio pieno.

Unicusano Futsal Ternana: Fagotti, Giardini, Sachet, Jodas, De Michelis (Almadori, Capotosti, Mariani, Venarubea, Romagnoli, Corpetti, Mingioni). All. Pellegrini

Marcatori: Sachet(T), Marangon(P), Jodas(T), Giardini(T)

Serie B. Derby umbro che va ai Grifoni. La sblocca Alunni Santoni a cui risponde il capitano della Gadtch Aouad. I Grifoni mettono la freccia, con uno scatenato Alunni Santoni e con Hachimi portandosi sul 6-1. Gadtch che trova il gol con Leandri e Ginocchietti e colpisce 2 pali e una traversa. Alunni Santoni firma il 7-3.

Gadtch Grifoni 3-7

GADTCH 2000: Simonetti, Mazzoli, Reitano, Mignini, Introppico, Ginocchietti, Nataloni, Carlocelli, Cecchini, Aouad, Manssouri, Leandri. All.: Veschini

GRIFONI: Stoppini, Ercolanetti, Giorgetti, Angelucci, Alunni Santoni, Hachimi, Moroncini, Federici, Sorbo, Verre, Picchietti N., Becchetti. All.: Picchietti S.

Reti: Alunni Santoni x5, Hachimi x2, Aouad, Leandri, Ginocchietti.

Serie C1: Continuano a vincere CLT e Rieti ai danni del San Martino (5-2) e del Corciano (4-9) e rimangono primi a punteggio pieno. Pareggiano Real Cannara e Lidarno (2-2). CTS Grafica travolge il Montegabbione (11-1), che rimane a zero punti, così come Orvieto e Norcia che perdono con Gubbio Burano (3-0) e Ducato Spoleto (7-6).