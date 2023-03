Frosinone, anche oggi doppia razione di lavoro

La squadra di Fabio Grosso procede al ritmo di doppie sedute di allenamento. Il tecnico del Frosinone ha approfittato della sosta per inserire spesso e volentieri doppie razioni di lavoro in vista della ripresa che vedrà la capolista impegnata sul campo del Perugia. Dopo la domenica libera, ripresa degli allenamenti e seduta pomeridiana ieri alla "Città dello Sport" di Ferentino per il Frosinone. Riscaldamento, lavoro aerobico e serie di esercitazioni tecniche. Terapie per Lulic. Lavoro personalizzato per Szyminski, Kone e Frabotta. Parzialmente in gruppo Ravanelli. Assenti Turati, Mulattieri e Oyono impegnati con le rispettive nazionali. Per oggi in programma una doppia seduta sempre a Ferentino. Lo staff tecnico e medico del Frosinone continua a monitorare la situazione di Ravanelli che a inizio settimana resta in dubbio per l’appuntamento del "Curi".