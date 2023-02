Folla alla Maratona di San Valentino

Più di 1100 atleti provenienti da 30 nazioni hanno tagliato il traguardo dei due tracciati di 21 e 42 km della tradizionale “Maratona di San Valentino", organizzata dall’Amatori poditica Terni. Record di percorso di 2:18:15 conquistato da Hicham Boufars, della International Security. Campione regionale di Maratona il quinto classificato, Cristiano Tomassini, in forza alla Ternana Marathon. Sui 42 km trionfa per la terza volta Paola Salvatori della U.S. Roma 83. Al quarto posto e prima umbra al traguardo Federica Poesini della Tiferno Runners che conquista il titolo di campionessa regionale. Primo nella “mezza“ Mohammed El Mounin della AT Running; trionfo dell’umbra Silvia Tamburi della Avis Perugia nella classifica femminile dei 21 km; terza Tania Palozzi della Ternana Marathon. "L’Acea Ambiente Maratona di San Valentino è ormai nel Dna della nostra città, una grande festa per tutti, non solo per gli atleti - così Luca Moriconi presidente Apt –. Siamo felici di aver regalato ancora una volta alla nostra città e a tutti i podisti una bellissima manifestazione sportiva, in cui sono state rappresentate 30 nazioni". "È un onore per Acea Ambiente – dichiara Marco Palazzesi, responsabile business development – offrire il suo sostegno a una manifestazione come la Maratona di San Valentino, così radicata nel territorio. La nostra azienda, che si riconosce nei valori dello sport e della partecipazione, anche quest’anno lega il proprio nome a questo evento per testimoniare il suo supporto al territorio in cui opera, in sinergia con le amministrazioni locali".