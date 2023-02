Foligno-Ventinella, vince la paura Un punto che finisce in cascina

0

VENTINELLA

0

(4-3-1-2): Gil De Oiveira; Dell’Orso, Currieri (25’s.t. Masci), Bocci, Giannò; Brunetti (23’s.t. Peppoloni) , Abbate, Piermarini (29’s,t. Seghetta); Bacchi (13’s.t. Massa); Razzitti, Bigarelli ( 14’ s.t. Pucci). A Disposizione: Bobbi, De Simoni,Caruso. All: Cotroneo

VENTINELLA (4-4-2): Miccio; Morucci, Sacco, Scappini, Pilleri; Bietta, Montacci (21’s.t. Mariani), Marchesini, Pici; Boldrini (28’s.t. Sheji) , Catani (45’s.t. Ricciarelli). A disposizione: Boila, Bigarini, Sorbaioli, Gonzalez, Cardinali. All: Bisello Ragno

Arbitro: Rosini di Livorno

Note: Ammoniti: Piermarini, Pici, Morucci, Marchesini. Angoli : 6-5

di Carlo Luccioni

Tra il Foligno e il Ventinella ad avere il sopravvento è stata forse la paura. Le due squadre si sono impegnate nel tentativo di superarsi, ma le azioni dal gol si contano sulle dita di una mano. Basta e avanza questa considerazione per capire che la partita è stata orfana di emozioni, tanto che i due portieri, Gil De Oliveira e Miccio hanno vissuto una tranquilla giornata. La gara ha visto il Foligno e il Ventinella affrontarsi a centrocampo, atteggiamento fin troppo evidente per provare a chiudere questo confronto evitando di farsi male. "Forse è vero, la paura ha condizionato in parte il risultato. Anche se posso dire – ha commentato Bisello Ragno ex di turno – che il Ventinella nella seconda frazione di gioco ha spinto un po’ di più sull’acceleratore alla ricerca di un successo pieno che ci manca da troppo tempo, ma andiamo avanti così". Diverso il giudizio di Paolo Cotroneo. "È un pareggio importante. Un risultato ha spiegato l’allenatore dei Falchetti – che ci consente di muovere la classifica, fare un passettino in avanti, guadagnando qualcosina sulle squadre che lottano per mantenere la categoria. Certo, il successo ci avrebbe consentito di fare un bel balzo in avanti". Forse, per quanto riguarda il Foligno, la nota più lieta della giornata è stata quella di non aver subìto gol. Due soli lampi del Foligno nel primo tempo: al 21’ conclusione di Bacchi deviata da Miccio in angolo, al 37’ ancora Bacchi che su punizione Miccio si salva con l’aiuto della traversa. Ospiti che ci provano senza esito nella ripresa con Pici, Morucci che conclude a lato e al 38’ Sheji conclusione che De Oliveira sventa in angolo.