Foligno, tutto in una partita: contro il Sansepolcro ci si gioca una stagione intera

Sansepolcro - Foligno 90: un appuntamento che, da un lato potrebbe consentire agli uomini di Antonio Armillei (ex allenatore del Foligno) di agguantare, la promozione in serie “D“ e, dall’altro, ai falchetti di Paolo Cotroneo di mantenere le ultimissime possibilità per conservare la griglia playout. Unica opportunità per sperare di mantenere la categoria. Ultima partita (inizio 15.30 sul terreno dei bianconeri) che al triplice fischio finale potrebbe riservare a entrambe le compagini lacrime e rimpianti. "Dopo una stagione dalla quale per il gioco e l’impegno, la mia squadra – ha detto alla vigilia Cotroneo, tecnico dei falchetti – avrebbe meritato di giocarsi la salvezza negli ultimi 90 minuti. Per di più, al cospetto di un collettivo come il Sansepolcro, una squadra di grosso livello, con calciatori di esperienza, forte in ogni reparto capace di castigarti al minimo errore. Proveremo a contrastarli – aggiunge il tecnico biancazzurro – con una prestazione pari alle tante offerte, attraverso il gioco, la velocità, l’impegno, il sacrificio e il cuore. Ingredienti che il Foligno ha nelle corde. Se dovessimo riuscire a trovare la giornata giusta potremmo anche uscire indenni da questo appuntamento. Per provare a creare difficoltà ai bianconeri, i ragazzi sono consapevoli che hanno l’obbligo di offrire una prestazione perfetta evitando di commettere il pur minimo errore che potrebbe essere fatale. Ripeto, è una missione impossibile – ha concluso Cotroneo – a conclusione della quale conosceremo il destino del Foligno". Questa la probabile formazione: De Oliveira, Dell’Orso, Bocci, De Simoni, Caruso, Abbate, Dieng (Brunetti), Peppoloni, Bacchi, Giannò, Razzitti.

Carlo Luccioni