Foligno, serve solo la vittoria contro il Ventinella. Cotroneo: "Cuore e testa"

FOLIGNO – L’imperativo è vincere. Oggi, il Foligno contro il Ventinella non ha alternative. per risalire la classifica, ancora molto delicata. "Vincere la seconda delle tante finali che ci aspettano – ha commentato alla vigilia l’allenatore Paolo Cotroneo -, potrebbe aiutarci per ritrovare quella concretezza nelle nostre possibilità. Qualità, che in parte abbiamo evidenziato contro la Pontevecchio. Successo che, alla vigilia della sosta, potrebbe rappresentare una spinta decisiva per continuare a cullare un sogno difficile ma ancora possibile". Sogno che alla pari del Foligno, accarezza anche l’undici di Paolo Bisello Ragno che, per la prima volta arriva al Blasone nella veste di ex, stimolato dal desiderio per provare a fare lo sgambetto al suo ‘amico’ Cotroneo. "Con Bisello c’è un legame sincero di amicizia e di stima che alla guida del Ventinella continua a dimostrare le proprie qualità. Stima che prima e dopo la partita proveremo entrambi a rafforzare, ma in campo non possiamo guardare in faccia nessuno. Motivo per cui – ha continuato Cotroneo - la mia squadra proverrà in tutti i modi per superare questo esame, augurando in futuro a Cotroneo di ottenere dal successivo confronto i risultati che merita. Un test in ogni caso quello con il Ventinella che il Foligno dovrà affrontare con grosso spirito di sacrificio, con il cuore e con la testa consapevole che il confronto con odierno rappresenta un’altra tappa importante, forse decisiva – ha concluso Cotroneo – per alimentare le possibilità legate al mantenimento della categoria". Foligno che, dopo un lungo periodo legato ai tanti infortuni e squalifiche, può contare sulla rosa al gran completo e proverà a regalare ai tifosi il secondo successo casalingo della stagione che manca da quasi sette mesi.

FOLIGNO: Gil De Oliveira, Dell’Orso, Bocci, De Simoni, Abbate, Seghetta, Peppoloni, Giannò, Brunetti, Razzitti, Caruso. Carlo Luccioni