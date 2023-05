Foligno, serve l’impresa contro il Sansepolcro

FOLIGNO – Mantenere la categoria? Per il Foligno la missione appare impossibile. La classifica si è aggravata all’indomani della sconfitta casalinga con il Pontevalleceppi, e il calendario assegna agli uomini di Paolo Cotroneo il Sansepolcro dell’ex Antonio Armillei. Situazione che a pochi giorni dall’ultimo confronto del campionato che per il Foligno appare disperata anche se, il gioco del calcio insegna, che i pronostici a volte possono essere ribaltati dai risultati imprevedibili e miracolosi. Miracoli calcistici ai quali il Foligno potrebbe continuare a mantenersi aggrappato qualora dovesse riuscire a strappare un risultato utile (improbabile) dal confronto esterno con il Sansepolcro che potrebbe risultare utile per mantenere ancora un posto nella griglia playout e giocarsi la salvezza attraverso questa lotteria che, se dovesse trovare riscontro nella realtà vedrà il Foligno lontano dal proprio pubblico. Tutto questo, in considerazione del fatto che fin qui il percorso dei falchetti è stato più redditizio in trasferta che al Blasone dove durante l’arco della stagione lo ha visto vittorioso solo in due occasioni. Con l’Atletico Bmg e con l’Ellera. Lotteria dei playout che, al momento, appare l’ultimo spiraglio per evitare la retrocessione diretta, la seconda consecutiva in altrettante stagioni. Verdetto, che potrebbe segnare un’altra delle brutte pagine della recente storia calcistica folignate. Retrocessione che, inutile dirlo, non è pur sempre una buona immagine per la città. E’ altrettanto vero che la situazione in cui si trova il Foligno è stata determinata in parte dalle vicende societarie. Su tutte le penalizzazioni che sono costate al Foligno cinque punti. Tanti, troppi perché senza queste vicende, il Foligno adesso avrebbe potuto vantare 35 punti in classifica, rispetto ai 30 attuali. Classifica che non avrebbe garantito al Foligno la salvezza diretta ma, quantomeno avrebbe consentito a Giannò e soci di disputare i playout, obiettivo che, invece, potrebbe naufragare e spingere il Foligno nell’anonimato del campionato di Promozione Regionale.

Carlo Luccioni