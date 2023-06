Foligno, scelto il nuovo allenatore, 3 operazioni in entrata e uscite

FOLIGNO – Smaltita, anche se con grossa delusione, la retrocessione (la seconda consecutiva in altrettante stagioni) nel campionato di Promozione Regionale, il Foligno, il Foligno riprende il cammino e, scelto il nuovo allenatore, Andrea Bobbi, comincia a muoversi sul mercato. Il nuovo presidente Simone Filippetti ha chiuso tre operazioni in entrata. Alla corte di Bobbi, a guardia dei pali della porta biancazzurra, è tornato il portiere Edoardo Ceccarelli (foto) che nella prima parte della passata stagione aveva indossato la casacca dei falchetti. Il direttore sportivo del Foligno Quadrati è riuscito anche a chiudere altre due trattative: la conferma di Filippo Bacchi e il ritorno di Federico Fusi, entrambi centrocampisti. Ma potrebbero esserci ulteriori arrivi, visto che il nuovo organico del Foligno, impegnato in un campionato difficile come quello di Promozione, è tutto da ricostruire. Chiuse anche alcune trattative in uscita. Il difensore Bocci si è accasato all’Angelana, Giannò è stato prelevato dal Città di Castello e il centrale difensivo Currieri è oggetto dei desideri di Manni, allenatore della neo-Acf Foligno.

C.Lu.