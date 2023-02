Foligno, parla Massa: "Noi non molliamo"

FOLIGNO – "Volevamo vincere, non ci siamo riusciti ma in una situazione di classifica così delicata, il punto conquistato è un risultato che ci da la forza, convinti che con questo spirito riusciremo a tirarci fuori". Cristian Massa, centrocampista del Foligno, è fiducioso. "Premesso che il successo con la Pontevecchio è servito per credere ancora di più al mantenimento della categoria - ha aggiunto Massa – contro il Ventinella, scontro diretto di bassa classifica, abbiamo fornito una buona prestazione. E’ vero, non siamo riusciti a creare grosse occasioni da gol ma, purtroppo questo è un nostro limite che durante questa settimana di sosta, attraverso il lavoro proveremo a superare. Anche dal punto di vista caratteriale convinto – ha concluso Massa – che in zona gol ci manca quel pizzico di cattiveria per castigare l’avversario". Foligno che dopo il pari con il Ventinella rimane ancorato nelle parte a rischio della graduatoria. Senza la penalizzazione il Foligno avrebbe potuto occupare una posizione non certo tranquilla ma non allarmante come quella attuale. Intanto arriva la sosta, pausa salutare per il Foligno che in questi 15 giorni può contare sul recupero di qualche giocatore chiave. C.Lu.