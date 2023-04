Foligno-Nestor: possibile antipasto playout Per la Bmg l’imperativo sarà battere l’Ellera

Eccellenza in campo nel sabato di Pasqua per la quartultima giornata. Fischio di inizio alle 15 su tutti i campi con il Pontevalleceppi che effettuerà il turno di riposo. Atletico Bmg-Ellera: la Bmg vuole i playoff e per farlo deve battere l’Ellera in un vero e proprio scontro diretto. Se vuole vincere il campionato, però, la formazione di Ciucarelli deve vincerle tutte da qui alla fine. Castiglione del Lago-Branca: i lacustri vogliono difendere il sestultimo posto e hanno bisogno di punti al cospetto di un Branca ormai salvo ma deciso a onorare il campionato. Foligno-Nestor: possibile antipasto playout con i marscianesi che sognano però ancora la salvezza diretta o comunque il sestultimo posto. Per farlo devono espugnare il Blasone. Narnese-Lama: salvezza in tasca per entrambe nel match del Gubbiotti. Olympia Thyrus-Cannara: ternani ormai salvi, Cannara che si gioca la possibilità di accedere ai playout abbandonando il penultimo posto. Pontevecchio-Ventinella: vero e proprio spareggio per evitare la retrocessione diretta. Ventinella a più 4 sulla Pontevecchio ma con una gara in più. San Sisto-Angelana: vietato sbagliare per la formazione di Valentini chiamata a ridurre il gap di 10 punti dall’Ellera seconda in classifica per disputare i playoff. Sansepolcro (nella foto il tecnico Armillei) contro C4: la capolista non vuole fermarsi al cospetto di una C4 che vede ridotte al lumicino le speranze playoff. I biturgensi sanno di non poter sbagliare considerando i 3 punti di vantaggio sull’Ellera ma con una partita in più rispetto ai corcianesi.