Foligno nella tana del Branca "Serve un risultato positivo"

FOLIGNO – "Portare a casa un risultato positivo". E’ la parola d’ordine che riecheggia in queste ore che precedono il delicatissimo confronto odierno sul terreno del Branca. "Assolutamente sì. Non abbiamo alternative. Uscire dal confronto con il Branca con un risultato utile, oltre ad allungare la striscia positiva – ha spiegato alla vigilia Paolo Cotroneo – potrebbe significare dare concretezza alla vittoria arrivata dal confronto con l’Ellera ma, ancora di più, per raccogliere punti preziosi in chiave classifica. Questo è il nostro desiderio, consapevoli che quello odierno è un appuntamento severo al cospetto di un collettivo di grosso livello. Il Branca è una squadra rognosa, aggressiva che concede poco o niente, per cui abbiamo la consapevolezza che per riuscire indenni da questo confronto, il Foligno dovrà essere bravo a rimanere concentrato per l’intero arco dei 90 minuti, evitare di commettere errori destinati a favorire il nostro avversario. Quello che voglio dire – ha aggiunto il tecnico dei falchetti- che, con il Branca, il Foligno sarà chiamato a disputare una prestazione perfetta, ancora migliore di quella offerta contro l’Ellera. Se sono fiducioso? Assolutamente si. Convinto di quelle che sono le potenzialità del Foligno che in settimana, proprio in virtù di quanto fatto contro la ex capolista, ha avuto l’opportunità di lavorare e preparare in serenità questo ennesimo esame, forse il più difficile di questo ultimo scorcio di stagione. Mi aspetto una risposta confortante, sollevato dal fatto che il Foligno in questo momento sembra ritornata quella squadra di inizio stagione. Un undici pimpante dal gioco frizzante capace di competere alla pari con tutti". Infortunati Currieri, Fondi e Pucci ma recupera Massa.

FOLIGNO: Gil De Oliveira, Dell’Orso, Bocci, De Simoni, Caruso, Abbate, Brunetti, Dieng, Piermarini, Razzitti, Giannò.

Carlo Luccioni