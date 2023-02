Foligno mette a tacere la capolista

E. CIVITA CASTELLANA

EDOTTO ROSSI FOLIGNO

(25-21, 22-25, 20-25, 22-25)

CIVITA CASTELLANA: Buzzelli 23, Della Rosa 12, Genna 11, Simoni 9, Consalvo 6, Cordano, Andreini (L1), Gemma 1, Petri, Bazzaro. N.E. – Rus, Moroni, Antonini, Mezzanotte (L2). All. Stefano Beltrame.

FOLIGNO: Fantazuzzo 16, Menichetti 16, Sorrenti 13, Paolucci 10, Merli 6, Catinelli 3, Lombardo (L), Fuganti Pedoni 2, Piumi. N.E. – Lucarelli, Gavazzi, Beddini. All. Amedeo Gubbini

Arbitri: Sara Rossi e Georgia Tanzilli

Quarta vittoria consecutiva, il girone di ritorno della serie B maschile resta immacolato per la Edotto Rossi Foligno che stende la capolista. Grande prova dei falchetti che si confermano bestia nera della Ecosantagata Civita Castellana e continuano la loro risalita in classifica. Coach Amedeo Gubbini, alla sua seconda partita in panchina, ha dovuto rinunciare ancora all’infortunato opposto Gavazzi, ben sostituito da Mancini.