"Foligno, la squadra crede nella salvezza"

Per la ripresa del campionato, dopo l’odierna giornata di pausa, Paolo Cotroneo potrà contare sul recupero di tutti gli infortunati, a eccezione di Flavio Currieri. Il centrale difensivo uscito anzitempo domenica scorsa nel confronto casalingo con il Ventinella, dovrà rimanere ai box per una quarantina di giorni. Currieri lamenta un fastidio musculare che lo obbliga a rimanere fermo ancora per una settimana dopodiché, con la necessaria cautela, potrà riprendere a lavorare ancora non in gruppo per essere pronto nel delicato e decisivo sprint finale della stagione.

"E’ una defezione che non ci voleva – commenta l’allenatore Cotroneo – ma cercheremo di trovale l’alternativa giusta per colmare questa lacuna difensiva, nel tentativo di continuare a dare il massimo per raggiungere il sospirato obiettivo della salvezza. Un traguardo – aggiunge Cotroneo – al quale il sottoscritto e la squadra continuerà a crederci fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata. Sarebbe il giusto premio per un gruppo di ragazzi che anche in occasione delle giornate più storte in campo ha dato sempre il massimo. Un impegno costante a conferma del senso di appartenenza e all’attaccamento alla maglia, un ingrediente che difficilmente ho avuto modo di vedere nelle passate stagioni. Certo, c’è stato qualche errore dei singoli, giustificato da quel pizzico di esperienza di una squadra che anche con il Ventinella è scesa in campo con dieci undicesimi ‘Junior’ e che in alcune occasioni è stata sfortunata, senza contare che il Foligno, senza i cinque punti di penalizzazione poteva contare adesso su una classifica al limite della zona play off. Così non è stato – conclude Cotroneo – ma, mi auguro che, in quest’ultimo scorcio della stagione la dea bendata possa ripagarci per tutto quello che – conclude Cotroneo- la squadra è riuscita a fare in campo al cospetto di qualsiasi avversario".

Carlo Luccioni