Foligno, la salvezza si complica

FOLIGNO – Tutto in un attimo. Dall’euforia per la possibile vittoria del Foligno davanti a proprio pubblico che manca ormai da oltre sei mesi, alla delusione causa il rigore assegnato al Cannara a quattro secondi dalla fine. Un apri (1-1) che di fatto ha ridotto al lumicino le speranze del Foligno per risalire la graduatoria. Tanto che nella situazione di classifica in cui si trova, il mantenimento della categoria nel migliore dei modi dovrà passare dai play out. Questa, al momento appare l’ultimissima possibilità per salvare una stagione travagliata dalle tante vicissitudini lontano dal campo che, hanno spinto gli uomini di Paolo Cotroneo sempre più vicino al baratro. Situazione che, in assenza dei cinque punti di, adesso il Foligno avrebbero occupato una posizione di classifica molto più confortante. Un percorso di conseguenza impossibile o quasi anche se la squadra continua a non arrendersi se, vero, come è vero che in quest’ultimo scorcio di stagione vanta una striscia positiva di quattro turni con tre gol fatti e uno solo subito. L’ultimo sigillo quello firmato nel derby con il Cannara dal giovane Alex Bigarelli, il secondo dopo quello siglato di recente sul terreno della Pontevecchio. "Quando ho visto l’arbitro indicare il dischetto – ha spiegato Bigarelli – il sogno che il mio gol sarebbe potuto essere il gol–partita, all’improvviso si è spezzato, consapevole che a punto le partite sono sempre meno e le speranze sono sempre più lontane. Un gol che poteva significare tanto e invece, se a livello personale sono contento, per la squadra vale poco o niente".

C.Lu.