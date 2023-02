Foligno in attesa Rischia altri punti di penalizzazione

FOLIGNO – Mentre la squadra approfitta della sosta per recuperare energie in vista dello sprint finale, il popolo biancazzurro si interroga, preoccupato dalle vicende ‘fuori campo’ che potrebbero complicare il futuro del Foligno Calcio. Futuro sempre più appeso ad un filo di speranza, qualora il sodalizio biancazzurro dovesse continuare a fare i conti con gli ulteriori con le penalizzazioni da parte della Commissione Accordi Economici. Squadra e tecnico vogliono a tutti i costi raggiungere la salvezza ma nulla potrebbero al cospetto di ulteriori provvedimenti. L’eventuale retrocessione potrebbe pesare sul futuro del Foligno, "macchia", da evitare nella maniera assoluta, in considerazione del fatto che scendere di categoria potrebbe penalizzare il valore di un gruppo di giovani calciatori, alcuni dei quali nel mirino di molte società professionistiche. Un patrimonio da salvare, per l’impegno che questo gruppo di ragazzini ha profuso fin qui a conferma del loro attaccamento alla maglia e al senso di appartenenza per una squadra che porta il nome della città, che in passato attraverso il calcio ha vissuto momenti esaltanti e adesso continua a subire pesanti mortificazioni. C.Lu.