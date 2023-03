Foligno, esame delicato a Lama Cotroneo ha la rosa al completo

FOLIGNO – Archiviata la sosta che ha consentito a Cotroneo di recuperare qualche infortunato, il Foligno oggi è impegnato a sostenere un altro impegnativo e severo esame. Quello sul terreno del Lama che nel confronto del girone di andata riuscì a superare al Blasone 2-1 i falchetti. E’ inutile ripetere che per il Foligno, quella odierna rappresenta un’ altra delle tante finali, dalle quali siamo obbligati a conquistare punti pesanti. Foligno che arriva a questo appuntamento reduce dal successo esterno con la Pontevecchio e dal pareggio interno con il Ventinella. Risultato che ha consentito di muovere la classifica ma che, ancora una volta ha negato ai falchetti di ritrovare il successo davanti al proprio pubblico. Vittoria, l’unica casalinga che al Blasone manca dal lontano mese di settembre. "La sosta è stata importante perché abbiamo recuperato quasi tutti – ha spiegato alla vigilia Paolo Cotroneo - . Sosta che ci ha consentito di resettare e di lavorare quasi al completo. E dopo due risultati positivi ci ha dato l’entusiasmo per affrontare la settimana e prepararci alle prossime finali". Successivamente il tecnico folignate ha messo in guardia i suoi in merito ai valori dell’undici tifernate. Il Lama è una squadra forte con un pacchetto offensivo di tutto rispetto. Sappiamo di affrontare una squadra di valore che aveva ambizioni alte di classifica. Però, come ripeto spesso – ha aggiunto Cotroneo - il Foligno è obbligato a rispettare l’avversario ma provare a fare la sua partita senza paura per cogliere un risultato positivo – ha continuato Cotroneo - i punti salvezza". Per quanto riguarda gli infortunati Currieri e Fondi rimangono ancora al palo. Pronti al rientro, invece, Caruso e Peppoloni. "L’imbarazzo della scelta per un allenatore è la cosa più importante, in questo finale di stagione è una situazione più che confortante".

FOLIGNO: Gil de Oliveira, Dell’Orso, De Simone, Bocci, Giannò, Brunetti, Abbate, Piermarini, Peppoloni, Razzitti, Bigarelli.

Carlo Luccioni