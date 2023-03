Foligno e la salvezza, ostacolo Angelana

FOLIGNO – Ancora orfano di Massa che deve scontare la seconda delle due giornate di squalifica, il Foligno continua a lavorare in vista del severe confronto sul terreno dell’Angelana. Una partita-chiave per la salvezza, dopo l’amarezza per il pareggio arrivato in maniera rocambolesca nel derby con il Cannara. L’atteggiamento . inq ueste ultime sette tappe - sarà determinante per continuare ad accarezzare il sogno salvezza magari attraverso la lotteria dei play out. Tutto questo perché appare evidente che in questo finale di stagione, il Foligno più che l’avversario, dovrà essere pronto a fare i conti con la paura di non farcela. Certo il percorso che aspetta i falchetti non si preannuncia severo. A cominciare dal confronto con l’Angelana dell’ex Thomas Ventanni, un calciatore che il popolo biancazzurro ricorda con grande affetto. Per ritornare al percorso, successivamente il Foligno incrocerà avversari ancora in lizza per la vittoria del campionato (Ellera, e Sansepolcro) altre per conservare un posto nei play off (Branca e C4) senza dimenticare altri due delicatissimi confronti con la Nestor e il Pontevalleceppi. C.Lu.