Foligno, decide ancora Giannò "Tre punti d’oro, grande impegno"

di Carlo Luccioni

Il risveglio del Foligno, che si aggiudica il derby con la C4 potrebbe portare nuove energie in vista di un finale di stagione che si annuncia scoppiettante. Intanto, rimane la bella e confortante prestazione del team di Cotroneo, in campo con quella freschezza atletica, buone trame di gioco con un ritmo forsennato. Ingredienti che, pur senza creare grosse occasioni da gol, sono bastate per evidenziare le lacune della squadra di Manni. "Per il Foligno era troppo importante vincere il derby. Un successo che ci permette di lavorare con serenità e con la consapevolezza che il Foligno gioca sempre con intensità, a testa alta, senza paura, evidenziando, nonostante la giovane età, grande personalità". Personalità, poche idee e una prestazione da dimenticare sono state le lacune della C4 che hanno spalancato il successo del Foligno. Lacune sottolineate a caldo da Alessandro Manni. "Forse abbiamo fatto la più brutta partita della mia gestione. Questo mi dispiace perchè venivamo già da due sconfitte immeritate e con il Foligno volevamo fare meglio. Non è che il Foligno ha fatto chissà che cosa, ha provato a giocare, e a differenza nostra – ha concluso Manni - ha fatto gol e stiamo qui a raccontare l’ennesima sconfitta che purtroppo ci riporta un po’ con i piedi per terra". A regalare il successo al Foligno il gol partita di Alessandro Giannò, che di recente aveva castigato anche l’Ellera. "Più che per il gol e i tre punti che valgono oro – ha commentato Giannò – c’è la soddisfazione che siamo riusciti ad offrire una prestazione confortante. Merito di tutta la squadra, che continua a lavorare con passione. Adesso ci godiamo questo successo, poi in serenità penseremo con serenità a preparare il prossimo turno. A chi dedico il gol? Alla mia fidanzata e alla mia famiglia che mi sono state sempre vicino".