Foligno, Cotroneo: "Andiamo avanti, i conti si fanno alla fine"

FOLIGNO – La classifica non lascia spazio alle illusioni ma, il Foligno visto all’opera in quest’ultimo scorcio di stagione è ancora vivo. Nelle ultime sei partite gli uomini di Cotroneo hanno conquistato dieci punti. Una striscia di risultati utili, che ha ridato concretezza alla squadra, capace di battere l’Ellera dopo una partita che oltre ai tre punti pesantissimi ha consentito ai falchetti di ritornare a vincere al Blasone dopo sei lunghi mesi. "Alla vigilia avevo detto alla squadra di andare in campo e divertirsi e che – ha spiegato Cotroneo - volevo vedere il Foligno protagonista, affrontando la capolista con l’umiltà e la voglia di fare punti anche se la sfida era proibitiva. In campo la squadra ha risposto nel migliore dei modi, al cospetto di una squadra di spessore, con una partita perfetta. Non abbiamo fatto ancora niente – ha concluso – andiamo avanti così poi faremo i conti consapevoli che abbiamo le potenzialità per regalare ai nostri tifosi altre soddisfazioni". Uno dei protagonisti del confronto con l’Ellera è stato Alessandro Giannò, colui che ha sbloccato il risultato (secondi gol stagionale) e che ho propiziato il gol del raddoppio di Razzitti. "Punti pesanti, ci godiamo la vittoria ma da martedì pensiamo già al Branca. Sono contento per il gol – ha commentato Giannò - per la prestazione e per essere tornati a vincere davanti ai nostri tifosi". C.Lu.