"Foligno, così fa male Vittima del sistema"

FOLIGNO – "Il Foligno è retrocesso, ma non certo per il livello tecnico inferiore delle squadre che si sono salvate e quelle che disputeranno i playout che, in queste partite, sono scese in campo con la formazione Juniores". E’ lo sfogo di Paolo Cotroneo che dopo il verdetto con il Sansepolcro vuota il sacco. "Sono convinto che nonostante le difficoltà e il pesante fardello delle penalizzazioni, il Foligno che, per l’intero arco della stagione, nonostante un collettivo zeppo di giovani in campo – prosegue Cotroneo - oltre all’impegno e al carattere, ha fornito prestazioni più che convincenti. Motivo per cui avrebbe meritato qualcosa di più rispetto alle formazioni che hanno ottenuto risultati, che in quest’ultimo scorcio di stagione, sollevano non poche perplessità. Retrocedere così fa male, convinto che il mio Foligno, che devo ringraziare per la professionalità e per l’attaccamento alla maglia è vittima di un ‘sistema’ discutibile. Né prendiamo atto ma la retrocessione rappresenta una macchia per la società che nonostante la situazione economica ha cercato di evitare un epilogo che ci lascia tanto amaro in bocca per un verdetto che, a mio avviso era evitabile se la società non avesse dovuto fronteggiare la pesante situazione economica ereditata dalle precedenti gestioni - continua Cotroneo – . Retrocessione che non rispecchia i livelli tecnici, rispetto ad altre società che hanno ancora un briciolo di possibilità per evitare la retrocessione". Alle considerazioni di campo, Cotroneo analizza l’operato degli attuali vertici societari ai quali la città: "Ha ha voltato le spalle al sodalizio biancazzurro che ha avuto solo la colpa di aver ereditato debiti regressi, in parte fronteggiati con il pagamento di pesanti bollette scadute da anni. Situazione – conclude Cotroneo – alla quale la città avrebbe potuto partecipare, non fosse altro perché la squadra di calcio porta il nome della città di Foligno". Così non è stato e la retrocessione del Foligno, la seconda consecutiva, mortifica la città che in tempi non remoti, grazie alle imprese dei falchetti, aveva sfiorato il sogno della serie "B".

C.Lu.