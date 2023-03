Foligno-Cannara: è derby salvezza. Christian Massa squalificato per due giornate

Per il derby- salvezza contro il Cannara, domani il Foligno dovrà rinunciare a Christian Massa. Il calciatore, espulso intorno alla mezzora della prima frazione di gioco della sfida con il Lama, è stato ‘fermato’ dal giudice sportivo per due giornate. Massa di conseguenza oltre al derby con il Cannara (che dal canto suo dovrà fare a meno di Alex Raccichini squalificato per un turno) dovrà saltare anche il turno successivo, quando il Foligno affronterà l’Angelana in trasferta. Una defezione che obbligherà l’allenatore Cotroneo a cambiare qualcosa a centrocampo. A prendere il posto di Massa, potrebbe essere Peppoloni che superato l’infortunio potrebbe tornare a tempo pieno a disposizione del tecnico biancazzurro. Indicazioni più vicine a questa ipotesi si potranno conoscere questa mattina a conclusione della seduta di rifinitura. Indipendente da chi prenderà il posto di Massa, il Foligno, dopo il prezioso pareggio arrivato dal delicato confronto con il Lama, in settimana ha lavorato con grosso impegno mirato a preparare il confronto di domani nei minimi dettagli. Incontro che, inutile dirlo per il Foligno rappresenta un’altra finale da vincere a tutti i costi, necessaria per mantenere aggrappato all’obiettivo salvezza. Attenzione, però, perché il derby con il Cannara, come in passato, si preannuncia scorbutico e ricco di insidie. Perché in passato il Cannara, fino alla partita di ritorno della scorsa stagione era sempre riuscito a castigare i falchetti. Tradizione che il Foligno era riuscito a spezzare sul finire della passata stagione (3- 0 ) per il Foligno, blitz che lo scorso 2 novembre Dell’Orso e compagni hanno bissato superando i ‘cugini’ per 2-0. Quale potrebbe essere il pericolo di domani? Iil Foligno è obbligato a vincere a tutti i costi, desiderio che potrebbe favorire il Cannara che ormai, ad un passo dalla matematica retrocessione, non gli resta che provare a fare lo sgambetto ai falchetti. C.Lu.